Heidi Klum: Heiße Liebeserklärung an ihren Tom

Las Vegas, Liebe und Leidenschaft! Heidi Klum (51) und Tom Kaulitz (35) haben ihren sechsten Hochzeitstag auf besonders verführerische Weise gefeiert. Das Model teilte intime Einblicke ihrer Reise – darunter ein atemberaubendes Foto in sexy Dessous.

Mit über zwölf Millionen Followern auf Instagram weiß Heidi genau, wie sie für Aufsehen sorgt. Anlässlich ihres Hochzeitstags postete sie ein sinnliches Bild, das sie in roten Dessous, halterlosen Strümpfen und burgunderfarbenen Stilettos zeigt – mit der Lichterwelt von Las Vegas als Kulisse. Der Fotograf? Niemand Geringeres als ihr Ehemann Tom Kaulitz, den sie liebevoll mit einem Smiley mit Herzchen markierte.

Doch nicht nur mit diesem heißen Schnappschuss ließ Heidi ihre Fans an der romantischen Auszeit teilhaben. Die „Germany’s Next Topmodel“-Chefin postete zuvor ein Video, in dem sie ausgelassen in einem schwarzen Minikleid durch ihr Hotel tanzt – einen Cocktail in der Hand. Auch ein Clip, in dem Tom Kaulitz zärtlich über ihr Bein streicht, sorgte für begeisterte Kommentare. Kuscheleinheiten im berühmten Wynn Hotel und gemeinsame Casino-Momente rundeten das verliebte Jubiläumswochenende ab. Dazu schrieb Heidi gerührt: „Danke, Universum, dass du Tom in mein Leben gebracht hast.“

Seit über sechs Jahren sind Heidi und Tom unzertrennlich. Das Paar gab sich am 22. Februar 2019 das Jawort – zunächst im kleinen Kreis, bevor sie ihre Traumhochzeit auf einer luxuriösen Jacht vor Capri mit Freunden und Familie feierten. Regelmäßig gibt Heidi intime Einblicke in ihre Ehe und schwärmt in Interviews von ihrem Glück mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen.

Für Heidi ist es bereits die dritte Ehe. Zuvor war sie mit Star-Friseur Ric Pipino und Sänger Seal (62) verheiratet, mit dem sie die Kinder Henry (19), Johan (18) und Lou (15) hat. Außerdem adoptierte Seal Heidis älteste Tochter Leni (20) aus ihrer früheren Beziehung mit Unternehmer Flavio Briatore (74).