Hedi Klum postet sexy Grüße aus dem Urlaubsparadies.

Top-Model Heidi Klum macht gerade Familien-Urlaub. Zusammen mit ihren Kindern und Ehemann Tom Kaulitz erholt sich die 48-Jährige derzeit an einem absoluten Traumstrand. Auf Instagram lässt Klum dabei ihre Fans am Urlaub teilhaben und gibt sich dabei besonders freizügig.

Auf einer Fotostrecke – aufgenommen von Staaarfotograf Rankin – räkelt sich Heidi oben ohne am Strand.

In einem anderen Video geht die 48-Jährige fast nackt baden und erinnert dabei an ein Bond-Girl.