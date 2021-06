× Stars sind heiß auf Wasserspiele

Heidi Klum zeigt ihre Sommer-Lovestory, Katy Perry turtelt in Venedig.

Erholung. Yachten, knappe Höschen und gaaanz viel Liebe – wenn die Superstars urlauben, dann wird jeder schöne Moment auch für die Instagram-Follower festgehalten.

Allen voran zeigt Supermodel Heidi Klum (48) viele Eindrücke von der Zeit am Meer. Gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz (31) und Klums Kindern verbringt die Beauty gerade ein paar erholsame Tage in traumhafter Kulisse. Oben-ohne-Fotos und heiße Küsse am Strand inklusive. Wo genau sie „Hans und Franz“ der Sonne entgegenstreckt, will Klum jedoch nicht verraten. So viel Privatsphäre muss dann also doch noch sein.

Europäische Städte als Hotspot für US-Stars

Zeigefreudig: Heidi Klum turtelt mit ihrem Tom am Strand.

Nähe. Während Model Emily Ratajkowski auf den Turks und Caicosinseln ihren unglaublichen Afterbaby-Body für die Kameras in Szene setzt und sich dabei auch noch selbst zum Geburtstag gratuliert, entspannen Sängerin Katy Perry und Izabel Goulart in Europa bei Sightseeing-Touren. Perry schippert mit Schauspieler Orlando Bloom romantisch durch Venedig. Beim Kuscheln ist auch Hündchen Nugget dabei.

Badenixe: Emily Ratajkowski auf den Turks- und Caicosinseln.

Euro-Trip: Katy Perry mit Hündchen Nugget in Venedig.

Kim Kardashian zeigt ihre berühmten Kurven im Bikini.

Goulart zeigt ihre endlos langen Beine in Lissabon. Ihre Videos von den bunten Straßen der Stadt machen Lust auf Urlaub.

Beinfreiheit: Model Izabel Goulart genießt Portugal.