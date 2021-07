Schlagerqueen Helene Fischer meldet sich bald zurück - und zwar damit.

Viele Monate ist es nun schon recht ruhig um Schlagerqueen Helene Fischer . Das ist einerseits einer geplanten Auszeit geschuldet, andererseits der Corona-Krise.

Helene Fischer: Mysteriöser Countdown lässt Fans ausflippen

Die Zeit der Funkstille soll aber nun schon bald vorbei sein! Das kündigt ein mysteriöser Countdown auf der offiziellen Homepage von Fischer an, der mittlerweile wieder verschwunden ist. Früh am Morgen des 21.7. war zu lesen: 15 Tage, 17 Stunden, 18 Minuten, 45 Sekunden. Irgendetwas passiert also in der Nacht vom 5. auf den 6. August...

Alles neu bei Helene Fischer

Fans sind sicher: Es wird ein neues Album von Helene Fischer geben. Und wie es sein wird? Darüber lässt sich fleißig spekulieren. Denn auf ihrem Facebook und Instagram-Kanal hat sich so einiges getan: es wurden alle Bilder gelöscht! Statt einem Bild der Sängerin ist nur noch ein rot-oranger Kreis auf schwarzem Untergrund zu sehen! Somit liegt es nahe, dass sich Helene ganz neu erfindet und vielleicht in eine andere Richtung geht mit ihrer Musik. Was das konkret sein wird, darauf können wir schon gespannt sein!