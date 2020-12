Sängerin Helene Fischer feierte bei Günther Jauch ihr TV-Comeback.

Endlich war sie wieder zurück auf der Bühne! Am Sonntagabend in der RTL-Sendung "2020! Menschen, Bilder, Emotionen" mit Moderator Günther Jauch trat Helene Fischer gleich in mehreren Outfits auf.Zudem war aber auch die Zeit, um über Privates zu plaudern. Wie hat Fischer die Auszeit genutzt, die sie sich 2019 ganz bewusst nahm und die durch dieses Jahr verlängert wurde?