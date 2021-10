Helene: 'Ich bin so glücklich!'

Helene Fischer macht mit „Livestream Release-Party“ Werbung für ihre neue CD Rausch und rechnet dabei auch mit der Klatschpresse ab.

„Was in den letzten Wochen da berichtet wurde das hat mich immens geärgert. Weil das so ein Eingriff in meine Privatsphäre ist!“ Bei der „Livestream Release-Party“ zur ihrer neuen CD Rausch kämpfte Helene Fischer (37) Donnerstag Abend auf YouTube mit den Emotionen. Die süßen Baby News überschatteten ihr Hit-Comeback. „Ich bin so glücklich. Besser kann es nicht laufen,“ stellte sie dabei aber die Musik vor jeglichen Mama-Gossip. Auch Optisch: braune Overknees („Die verdecken meine Laufmasche.“) kurzer Rock und ein dicker weißer Pulli unter dem sie ihr Baby-Glück versteckte.

TV-Doku

Bei Video-Zuspielern von u.a. Robbie Williams („Ich hoffe, dass wir uns bald sehen!“) oder Riccardo Simonetti plauderte sie vor bis zu 24.000 Sehern lieber über die neue CD („Rausch widerspiegelt was die letzten zwei Jahre in mir vorging. Das war eine Gefühlsachterbahn-Fahrt“), ihre Fans oder die “teure Deluxe-Ausgabe". "Es zahlt sich aus die zu kaufen, weil sonst sechs so tolle Songs auf der Strecke bleiben."

Gruß an Florian Silbereisen

Als Bonus gab's dann die ersten Hörproben der Comeback-CD ("Es war mir wichtig meine Gedanken und Gefühle in meine Songs einfließen zu lassen."), einen Einblick in ihre für Samstag geplante TV-Doku Im Rausch der Sinne und mit dem Song Volle Kraft voraus auch einen Gruß an Ex-Freund Florian Silbereisen. "Das ist meine Art Danke zu sagen!" Über ihr neue Liebe Thomas Seitel und das Baby sprach sie auf YouTube nicht.