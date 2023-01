Hummels wieder hüllenlos: Cathy als Badenixe

Nach ihrer Scheidung von Fußballstar Mats Hummels präsentiert sich Cathy Hummels freizügiger denn je.

Beinah täglich grüßt das Murmeltier – oder besser gesagt die nackte Cathy Hummels! Dass die Moderatorin und Influencerin nicht mit ihren Reizen geizt, hat sie schon mehrmals bewiesen. Nun versetzt die 34-Jährige ihre Fans einmal mehr in Ekstase: Auf Instagram zeigt sie sich wieder völlig entkleidet in der Badewanne.

"Körperpflege ist sehr wichtig", so der freche Bildtext. Hummels badet nämlich nicht nur im Wasser, sondern auch in einem Meer an Rosenblüten.