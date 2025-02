Jetzt offiziell: RTL und Oliver Pocher gehen getrennte Wege

Der Privatsender RTL beendet die Zusammenarbeit mit dem Comedian Oliver Pocher, welcher auf seiner eigenen Streaming-Plattform "Pocher.Club" unabhängigen Content veröffentlichen will.

Aktuell ist eine weitere Zusammenarbeit zwischen RTL und Oliver Pocher (47) nicht geplant. Der Privatsender plant derzeit keine neuen Ausgaben von "Jauch gegen ..." oder andere Produktionen mit dem Unterhalter. Pocher moderierte die Quizshow und hatte eine eigene Doku-Reihe, "Pocher & Papa auf Reisen", von 2020 bis 2023.

Eigener Streamingdienst

Die Doku-Reihe wird dennoch fortgesetzt, aber ohne seinen Vater Gerhard Pocher und RTL. Pocher präsentierte seine Vorstellungen für die Streaming-Plattform "Pocher.Club" in einem Interview mit dem Medienmagazin DWDL. Er will auf dem digitalen Fan-Portal "an mindestens fünf Tagen die Woche" eigenproduzierten Content präsentieren.

Aktuell sind zwei Sendungen vorgesehen. "Rent a Pocher" ist eine Neuauflage seines alten ProSieben-Formats "Bildschirmkontrolle" und es erscheinen 8 Episoden. Die andere Sendung wird "Pocher auf Reisen" heißen. Auf Instagram kündigte er in einem Video den Start seiner Plattform an: "Am Freitag geht's ENDLICH los mit der Pocher App & dem Pocher Club!"