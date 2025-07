Katja Krasavice: "Ich will keine Kinder kriegen"

Deutschlands provokanteste Rapperin Katja Krasavice (28) bricht erneut ein gesellschaftliches Tabu – und spricht offen über ihren Entschluss, niemals Mutter zu werden. Auf Instagram lässt sie keinen Zweifel: „Ich bin definitiv raus, was Kinderkriegen angeht.“

Ihr Grund ist ebenso persönlich wie kompromisslos: „Dafür liebe ich Männer zu wenig. Für Sex und Geld sind sie gut – aber alles andere muss nicht sein.“ Ein klares Statement gegen den klassischen Lebensentwurf – und ein Seitenhieb gegen Männer, die Kinder als Selbstverständlichkeit sehen. „Kein Mann wird es jemals schaffen, mir ein Baby anzuhängen, was ich 9 Monate austrage“, sagt Katja weiter – und stellt mit ironischem Unterton klar: „Und falls das zu 0,01 % doch mal passiert, hat der Mann MILLIONEN in mich investiert.“

Katja Krasavice © Instagram

Lieber helfen statt gebären

Doch Krasavice ist keineswegs kinderfeindlich – im Gegenteil. Die "Bild"-Hilfsorganisation „Ein Herz für Kinder“ erhielt von ihr bereits 150.000 Euro an Spenden. Ihre Haltung: „Lieber gebe ich mein Geld für Kinder, die Hilfe brauchen, aus – als wie eine Egoistin ein weiteres Kind in diese dreckige Welt zu setzen.“ Statt eigene Kinder in die Welt zu setzen, engagiert sie sich für benachteiligte Kids weltweit: „Es gibt viel zu viele Kinder, die jetzt leiden. Die brauchen Hilfe – nicht mehr Geburten.“

© Screenshot/Instagram

Auslöser für das Statement war eine Studie, laut der bis 2030 rund 45 Prozent der Frauen zwischen 25 und 44 kinderlos und ohne Partner leben werden. Katjas Reaktion: „Gott sei Dank ist es mein Körper, den ich lieber in die Kamera halte – für Money, nicht für ein Baby von einem Mann.“ Sie richtet sich direkt an die Männerwelt: „Wir Frauen sind nicht mehr dumm. Es ist 2025. Fast alle von uns wollen keine Kinder mehr für euch austragen.“

© Screenshot/Instagram

Nebenbei gibt die Rap-Millionärin noch ein privates Update: Sie ist wieder solo. „Ich war seit 2018 vergeben – das ist jetzt vorbei. Ich habe vor Kurzem Schluss gemacht und bin glücklich Single.“