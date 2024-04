Lena Meyer-Landrut leidet an Depressionen

Die Sängerin kämpft seit einer Weile mit ihrer Psyche. Jetzt spricht sie offen über ihre Probleme

Psychische Probleme wurden lange Zeit nur als Ausrede abgetan, dabei sind Erkrankungen der Seele mindestens genau so ernst zu nehmen wie körperliche. Sängerin Lena Meyer-Landrut kann ein Lied davon singen. In einer Folge ihrer YouTube-Dokumentation "Making Loyal" lässt sie ihre Fans tief in ihr Innerstes blicken. Dabei spricht sie auch erstmals aus, dass sie an Depressionen leidet.

Rückfall im Winter

Im Video zu "Loyal to Myself" zeigt sie einen Autounfall. Dieser habe eine große Bedeutung für sie: "Für mich ist der Crash sozusagen mein Depressions-Rückfall im Dezember. Der Crash ist das Negative, dass ich damit gegen die Wand gefahren bin. Und dann steige ich aus und befreie mich davon.“ Damals sorgte sie mit einem Posting aus dem Krankenhaus und den Worten: "Der November und der Dezember hängen schwer über mir. Alles grau und dunkel und dieses Jahr überträgt sich das doll auf mich und ich bekomme es auf allen Ebenen zu spüren", für große Sorge.

Ihre Follower wissen jetzt, dass es sich nicht nur um einen Winter-Blues gehandelt hat. Sie sprechen Lena Mut zu und wollen ihr eine Stütze sein. Support findet sie auch bei Ehemann Mark Forster und ihrer kleinen Familie.