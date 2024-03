"Let's Dance": "Vorteil!" Schummelvorwürfe um DIESEN Star

Schon länger regen sich die Fans auf, dass er einen Vorteil hat.

Die aktuelle Staffel der beliebten RTL-Show " Let's Dance " ist in vollem Gange und die Promis, die Stars und Sternchen müssen zeigen, was in ihnen steckt.

Dass manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer talentierter sind als andere, ist klar. So standen Influencer wahrscheinlich noch nicht so oft auf einer großen Bühne wie Schauspielerinnen und Models, die sich eventuell geschmeidiger inszenieren können als Sportler.

Hat er zu viel Erfahrung?

Doch in dieser Staffel scheint es einen zu geben, der seit Beginn der Shows als Kandidat mit einem riesigen Vorteil gesehen wird. Es ist Choreograf und Hip-Hopper Detlef D. Soost. Schon bald gingen einige Kommentare über ihn in eine eindeutige Richtung... er soll einfach aus seiner Berufserfahrung heraus einen großen Vorteil haben!

Lernt langsam

Doch mittlerweile ist deutlich geworden, dass Detlef nicht perfekt ist, sich aber trotz zweier künstlicher Hüften sehr ins Zeug legt. Die Fans stehen hinter ihm, so wie seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova. Was sagt sie über ihren Promi-Tanzpartner? "Der Kleine lernt seeehr langsam!", so Ekaterina über Detlef auf eine Insta-Frage.