Vici Swarovski über "Let's Dance"-Debüt: "Show war absoluter Reinfall"

Die Moderatorin erinnert sich an ihre Anfänge bei der Tanzshow.

Victoria Swarovskis (30) erste Moderation bei "Let's Dance" war hart.

Wie mache ich das?

Kurz vor Beginn der neuen Staffel erinnert sie sich an ihren Einstand und sagte im Magazin "Gala" auf RTL dazu: "Ich glaube, wir kennen die Show alle. Meine allererste Show war ein absoluter Reinfall. Und ich saß halt wirklich da und dachte mir: "Um Gottes Willen, ich habe noch 14 to go; wie mache ich das?"

Erschwert wurden die Bedingungen dann in Folge zwei, als Co-Moderator Daniel Hartwich wegen einer Krankheit ausfiel. Vici: "Ich war fix und fertig." Doch, wie geht es ihr jetzt mit der Show? "Ich habe mich, glaube ich, gut reingefuchst und habe mich weiterentwickelt und jetzt mache ich es ja auch schon zum siebten Mal." Die Kritiken waren heftig. Doch für Vici ein Zeichen, was man alles schaffen kann, wenn man durchbeißt.

Das waren einige der Kritikpunkte damals

"Versprecher, Patzer" und "nervös", schreibt die "Bild" über den gestrigen Auftritt der Österreicherin. Anfangs hätte sie noch Schwung gehabt, allerdings flachte ihre Performance im Verlauf der Sendung immer mehr ab, so die Kritik. "Zu wenig spontan", war eine nächste negativ-Meldung. Die Chemie zwischen ihr und dem zweiten Moderator Daniel Hartwich (39) hätte nicht gestimmt.