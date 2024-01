In der Karibik verbrachte das Liebespaar entspannte Tage.

Ganz im Zeichen von Entspannung und Entschleunigung soll das Jahr für Moderatorin Victoria Swarovski (30) und Red Bull-Erbe Mark Mateschitz (31) begonnen haben.

Abgelegene Villa

Sie sind, so berichtet die Bunte (Ausgabe 3/2024) in ihrer neuen Ausgabe, auf eine Privatinsel geflogen. Das Eiland Laucala, das Teil der Fidschi-Inseln ist, befindet sich seit 2008 im Mateschitz-Besitz. Marks Vater Dietrich ließ damals eine luxuriöse Hilltop-Villa errichten, die am höchsten Punkt der Insel liegt. Darunter zu finden: 24 weitere Villen, die dem familieneigenen Luxusressort "COMO Laucala Island" angehören.

So schön ist die Insel

Komfortable Technik, atemberaubender Blick und jeglicher Luxus, den man sich vorstellen kann: Hier wird alles geboten. Und so sollen Vici und Mark traumhafte Tage damit verbracht haben, im Hauseigenen Palmengarten zu schwelgen, die Steinwanne beim baden zu genießen und sich vom Privatkoch verwöhnen zu lassen.

Eigenes U-Boot!

Besonderer Bonus: Das Anwesen ist so gut wie nicht einsichtig, auch der Strand ist menschenleer. Ausflüge können die beiden im Übrigen nicht nur auf dem Wasser, sondern auch darunter machen: Sie haben ein eigenes Privat-U-Boot zur Verfügung! Doch bald schon soll es für die beiden wieder zurück gehen nach Österreich und zu ihren Verpflichtungen. Darunter das jährlich stattfindende Hahnenkammrennen (19.1.) in Kitzbühel. Ein ganz besonderes Event, denn vor einem Jahr soll es just dort, nahe der Streif zwischen Vici und ihrem Mark gefunkt haben...