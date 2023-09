Die Unternehmerin entführt uns ins Schlafzimmer und zeigt, was sie drunter trägt.

Selbstbewusst und gemütlich: So fühlt sich die Lingerie an, die Vici Swarovski drunter trägt. Das schreibt die Unternehmerin zu ihren neuesten Insta-Pics.

Gesicht der Firma

Auf den Fotos trägt Vici Unterwäsche des Firma Lascana, mit der sie schon lange zusammenarbeitet. Sie ist das Gesicht des Unternehmens. Darum macht sie auch Werbung auf ihrem Account.

Werbung

Vici nimmt man ab, dass sie sich gut fühlt in dem wenigen Textil. Sie wirkt entspannt und ganz natürlich. Neben Lingerie macht Vici auch für Trachten Werbung. Den Fans gefällts, für manche kann sie tragen, was sie will!