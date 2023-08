An der Seite von Ex Werner Mürz sah Kristall-Girlie Vici Swarovski noch ganz anders aus.

Ups, was ist denn hier passiert? Schon länger wird über das Gesicht von Kristall-Erbin Victoria Swarovski (30) getuschelt. Es scheint sich in den letzten Jahren verändert zu haben. Besonders ihre Lippen fallen auf, sehen seit einiger Zeit deutlich voller aus. Vicis Markenzeichen ist ein lasziver Blick, der Mund dabei immer geöffnet und die Lippen gespitzt.

Böse Kommentare für Look

Ihr Mund sorgt auf Instagram immer wieder für Kommentare . So ist unter anderem zu lesen: "Warum schaut die immer so doof?" und "Kann sie nicht einmal den Mund zu machen". Doch, seit wann ist ihr Aussehen so stark verändert? Alte Fotos zeigen, dass sie in der Zeit, als sie noch mit Ex-Mann Werner Mürz zusammen war, viel stärker auf Natürlichkeit gesetzt hat.

© Getty Images

Fesch, elegant, aber nicht übertrieben: Vicis Look mit Ex Werner Ende 2019

Neues Leben schuld an neuem Look

Ist ihr neues Leben, an der Seite von Multimillionär Mark Mateschitz , der Auslöser gewesen, sich zu tunen? Auch ihre Rolle als RTL-Moderatorin für "Let's Dance" könnte Vici dazu animiert haben, sich OPs zu unterziehen...

© Getty Images ×

Das sagt der Beauty-Doc

Ein Schönheitschirurg hat ihren Look analysiert. Ihm zufolge soll sie nicht nur etwas an den Lippen gemacht haben...