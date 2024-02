"Let's Dance": DAS sind die ersten Tänze der neuen Staffel

Wählen Sie bei uns Ihren liebsten Tanzstar!

Es geht wieder rund! Nach einem hervorragenden Staffelauftakt wird es für die " Let's Dance "-Stars nun richtig ernst. In der Kennenlernshow erfuhren die 14 Prominenten, mit welchem Tanzprofi sie ihre persönliche Tanzreise antreten und starten am Freitag, 1.3., nun erstmals als Tanzpaare auf dem Parkett.

Das sind die Tänze der "Let's Dance"-Show

Content Creatorin & Autorin Ann-Kathrin Bendixen mit Valentin Lusin: Jive: "Runaway" von P!ink

Model Eva Padberg mit Paul Lorenz: Langsamer Walzer: "Waltzing Matilda" von Rod Stewart

Sportjournalistin & NFL-Moderatorin Jana Wosnitza mit Vadim Garbuzov: Jive: "Can’t Tame Her" von Zara Larsson

Schauspielerin & Singer-Songwriterin Lina Larissa Strahl mit Zsolt Sándor Cseke: Quickstep: "I’m Just A Girl" von No Doubt

Sängerin Lulu mit Massimo Sinató: Tango: "Bust Your Windows" von Jazmin Sullivan

Comedienne Maria Clara Groppler mit Mikael Tatarkin: Cha Cha Cha: "How Will I Know" von Whitney Houston

Sportlerin & Content Creatorin Sophia Thiel mit Alexandru Ionel: Cha Cha Cha: "Stronger" von Kelly Clarkson

Coach Detlef Soost mit Ekaterina Leonova: Langsamer Walzer: "With You I Am Born Again" von Billy Preston, Syreeta

Sänger Gabriel Kelly mit Malika Dzumaev: Quickstep: "Stay The Night" von James Blunt

Schauspieler & Sänger Mark Keller mit Kathrin Menzinger: Cha Cha Cha: "Loco in Acapulco" von The Four Tops

Autor und Entertainer Biyon Kattilathu mit Marta Arndt: Jive: "Rockin’ Robin" von Bobby Day

Food Creator Stefano Zarrella mit Mariia Maksina: Tango: "Perro Viejo" von Ostros Aires

Unternehmer & "Höhle der Löwen"-Investor Tillman Schulz mit Patricija Ionel: Tango: "Caminito" von Julio Iglesias

Comedian Tony Bauer mit Anastasia Stan: Cha Cha Cha: "Stuck In The Middle" von Michael Bublé

Wer muss gehen? Und wer ist top? Voten Sie für Ihren Favoriten

Wen kann die Jury auf dem Tanzparkett überzeugen? Wer tanzt sich in die Herzen der Zuschauer:innen? Und wer muss schon bald die Show verlassen?

Let's Dance Voting: Welchem Paar gönnen Sie den Sieg? 1/14 Für dieses Bild abstimmen der Stimmen

2/14 Für dieses Bild abstimmen der Stimmen

3/14 Für dieses Bild abstimmen der Stimmen

4/14 Für dieses Bild abstimmen der Stimmen

5/14 Für dieses Bild abstimmen der Stimmen

6/14 Für dieses Bild abstimmen der Stimmen

7/14 Für dieses Bild abstimmen der Stimmen

8/14 Für dieses Bild abstimmen der Stimmen

9/14 Für dieses Bild abstimmen der Stimmen

10/14 Für dieses Bild abstimmen der Stimmen

11/14 Für dieses Bild abstimmen der Stimmen

12/14 Für dieses Bild abstimmen der Stimmen

13/14 Für dieses Bild abstimmen der Stimmen

14/14 Für dieses Bild abstimmen der Stimmen ++Zwischenergebnis laden © RTL / Stefan Gregorowius © RTL / Stefan Gregorowius © RTL / Stefan Gregorowius © RTL / Stefan Gregorowius © RTL / Stefan Gregorowius © RTL / Stefan Gregorowius © RTL / Stefan Gregorowius © RTL / Stefan Gregorowius © RTL / Stefan Gregorowius © RTL / Stefan Gregorowius © RTL / Stefan Gregorowius © RTL / Stefan Gregorowius © RTL / Stefan Gregorowius © RTL / Stefan Gregorowius Let's Dance Voting: Welchem Paar gönnen Sie den Sieg? ×

ER ist safe

Sänger Gabriel Kelly sicherte sich in der Kennenlernshow am vergangenen Freitag im Gesamtvoting das Direktticket in die zweite reguläre Show (8.03.2024) und kann dementsprechend in der ersten regulären Show der Staffel nicht rausgewählt werden.

Übliche Verdächtige dabei

Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren die insgesamt 13 Liveshows, in der Jury sitzen Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González.