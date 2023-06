Millionen-Flop: Wincent Weiss Tournee wird zum Desaster

So hat sich Fan-Liebling Wincent Weiss seine Tour wohl nicht vorgestellt.

Wir alle kennen und lieben Popstar Wincent Weiss. Mitreisende Songs, wie auch ein ansprechendes Erscheinungsbild sind seit Jahren die Erfolgsgaranten des 30-Jährigen. Doch nun trüben dunkle Wolken das Leben des Pop-Superstars, denn trotz erfolgreicher Songs und tausenden Fans auf Social Media, war seine Tournee eine Mega-Flopp.

"Hätte Tournee absagen müssen"

Weiss dazu im Interview mit dem Hamburger Abendblatt: „Aus rein wirtschaftlicher Sicht hätte ich die Tournee absagen müssen, aber das wollte ich nicht. Die Leute haben so lange darauf gewartet“

"Kosten stiegen massiv an"

Während der Pandemie hatte er seine Tour immer wieder verschieben und absagen müssen und trotz der sehr guten Kartenverkäufe die gestiegenen Kosten für Transport, Personal, Elektrik durch die Kartenverkäufe nicht decken können.

Tour wurde zum Finanzdebakel

Fazit: Am Ende blieb der Sänger auf einem Minusbetrag in fünfstelliger Höhe sitzen, den er nun aus eigener Tasche bezahlen muss. Nun hofft er, dass sich in den kommenden Jahren die Kosten für eine Tournee wieder normalisieren und seine Fans wünschen sich das sicherlich auch.