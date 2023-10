Nach Gender-Wirbel, singt Heino jetzt in der Kirche!

Heino singt normalerweise von "Zehn nackten Friseusen" - jetzt will er im Gotteshaus seine Stimme zum Besten geben

In den letzten Wochen sorgte Heino mit seinen Aussagen zum Thema "Gendern" immer wieder für Kopfschütteln. "Denen haben sie ins Gehirn geschissen", sagte er im Frühstücksfernsehen. Er werde niemals gendern, da es seiner Meinung nach, die Sprache ruiniere. Auf seinem neuen Album "Lieder meiner Heimat" finden sich nicht minder umstrittene Songs wie "Johnny Däpp" und "Layla". Auch die Friseusen lässt er wieder nackt antanzen.

Was macht Heino in der Kirche?

Seine Songs strotzen nur so vor Sexismus und auch Rassismus. Religiöse Themen sucht man vergebens. In der Kirche würde man Heino also eigentlich nicht erwarten. Doch genau dort geht er jetzt auf große Tournee. Mit 23 Konzerten in drei Monaten und vier Ländern. "Die Himmel rühmen" lautet der Titel der Tour durch Deutschland, Österreich, Belgien und Italien. Dabei will er seine Bariton-Stimme erklingen lassen und mit "Ave Verum Corpus", "Ave Maria" und "Guten Abend, gut' Nacht" einmal sanftere Töne anstimmen.