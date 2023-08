Nach Trapez-Unfall: Helene Fischer trägt jetzt einen Helm

Nach ihrem schweren Unfall am Trapez während eines Konzerts in Hannover, setzt Helene Fischer jetzt auf einen Helm.

Die Fans waren in Schock. Während des letzten Konzerts von Helene Fischer vor der Sommerpause krachte sie mit ihrem Kopf gegen ihr Trapez. ihr Gesicht war binnen Sekunden blutüberströmt, doch die Schlagersängerin performte den Song tapfer zu Ende. Dann musste das Konzert jedoch abgebrochen werden. In der Sommerpause war dann genug Zeit, um die Verletzung ausheilen zu lassen.

Jetzt will es die 39-Jährige wieder wissen kehrt von der "Rauch"-Tournee-Sommerpause zurück auf die Bühne mit sieben (!) Konzerten in der Kölner Lanxess Arena. Anfang September kommt Helene dann auch nach Wien.

© Twitter

Blutüberströmt. Bei ihrem letzten Konzert brach sich Helene die Nase.

Die waghalsigen Akrobatik-Einlagen will sie sich trotz Unfall nicht verbieten lassen. Den Trapez-Unfall nimmt sie mit Humor und zeigt sich auf ihrer Instagram-Seite mit Helm auf der Bühne beim Proben. "Wir sind ready für euch", so Helene in die Kamera, "und wie ihr seht, ich bin sicher wie nie". Ob sie den Helm beim ersten Konzert nach der Sommerpause tragen wird, ist unklar.