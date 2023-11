Olli Pocher: Versöhnung mit Ex Amira!

Auf Instagram teilte Oliver Pocher nun ein Bild mit besonderer Botschaft.

Oliver Pocher hat sich in den letzten Wochen immer wieder deutlich und öffentlich über die Trennung von seiner Frau Amira geäußert. Er nahm sich kein Blatt vor den Mund, wirkte sehr beleidigt. Der Grund: Amira wollte ihm anscheinend keine zweite Chance geben, die Beziehung noch zu retten. Auch von anderen Faktoren war immer wieder die Rede.

Ätzerei und Show geplant

Bei einem Interview mit Frauke Ludowig nannte Olli seine Ex sogar "geistig unreif" - live im TV! Zudem plant er aus der Trennung ein Comedy-Programm zu machen, wird auf Tour gehen als "Der Liebeskasper" und möchte sich auch in den nächsten Wochen in seinem Podcast zur Trennung äußerten.

"Danke an dich!"

Umso überraschender nun Ollis neueste Ansag e, die als Posting auf Instagram zu lesen ist. Anlässlich des Geburtstages seines älteren Sohnes (am 11.11. ist er vier Jahre alt geworden) schreibt Oli zu einem Bild, dass Hände zeigt, wie sehr er ihn liebe und immer für ihn da sein werde. Und dann gibt sich der Comedian ganz versöhnlich, in Richtung Ex gewandt: "Danke auch an Dich Amira, dass Du die liebevolle Mutter bist, die unsere Kinder verdienen."

Bald normaler Umgang?

Ob das nun ein erster Schritt in Richtung eines normaleren Umganges ist? So, dass die Pochers wieder persönlich und nicht nur per Chat und über die Nanny miteinander reden? Es wäre allen zu wünschen.