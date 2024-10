Peter Maffay: Beinhartes Duell mit Helene Fischer!

Die beiden Schlagerstars haben große Pläne für den Herbst 2024

Das Ende des Jahres bringt in der Schlagerszene noch einmal reichlich Action. Und zwar dank Helene Fischer (40) und Peter Maffay (75). Denn trotz Pause hat die Schlager-Queen vor kurzem ein neues Album angekündigt. Diesmal zwar für ein jüngeres Publikum, aber dennoch. „Die schönsten Kinderlieder“ erscheint am 1. November und beinhaltet 25 beliebte Hits für die ganz Kleinen.

Konkurrenz

Für Helene Fischer war die neue Musik eine Herzensangelegenheit, da sie ihre Tochter Nala ebenfalls in den Schlaf singt: „Kinderlieder haben eine ganz eigene Magie, und es liegt mir sehr am Herzen, diese zeitlosen Melodien mit neuen Generationen zu teilen.“ Allerdings soll genau am selben Tag noch ein anderer Schlager-Star eine ähnliche Premiere feiern. Peter Maffay und seine Tochter treten in unmittelbare Konkurrenz zu Helene Fischer. Die beiden bringen eine Kinderbuchreihe „Anouk – Das Kindermusical“ auf die Bühne. Natürlich mit dem dazugehörigen Soundtrack.





Wer gewinnt das Duell?

Beide zählen zu den erfolgreichsten Schlager-Stars des deutschsprachigen Raums. Mit „Tabaluga“ hat Peter Maffay aber etwas mehr Erfahrung auf dem Gebiet. Dennoch könnte Helene Fischer mit ihren traditionellen Liedern punkten.