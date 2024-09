"Ziemlich überraschend" Helene Fischer singt jetzt Kinderlieder

Am1. November meldet sich Helene Fischer mit einer neuen CD zurück. Sie singt jetzt Kinderlieder!

Es ist die Pop- und Schlager-Überraschung des Jahres. Bereits am 1. November bringt Helene Fischer eine neue CD. Und das mit Kinderliedern! Der Superstar wird unter dem Titel „Die schönsten Kinderlieder“ eine eigene brandneue Serie mit einer von ihr handverlesenen Auswahl der schönsten und wundervollsten Kinderlieder herausbringen. Mit der Veröffentlichung dieser besonderen Reihe erfüllt sich Helene einen Traum, den sie schon lange in ihrem Herzen trägt.

© Universal Music

„Das Projekt kommt für meine Fans wahrscheinlich ein bisschen überraschend, aber tatsächlich ist es schon lange ein Herzenswunsch von mir, Musik für Kinder zu machen. Es ist somit der logische nächste Schritt in meiner Karriere. Ich freue mich sehr, dass es jetzt endlich losgeht und wir diese musikalische Welt mit einem Soundbuch und den animierten Musikvideos auch visuell erweitern werden. Das Kinderalbum ist auf jeden Fall mein Herzensprojekt 2024 und ein schöner Beginn für vieles Großes, was noch kommen wird.“ erklärt Helene Fischer, die seit einiger Zeit viel Gelegenheit hatte, um zu einem Profi in Sachen Kinderlieder zu werden.

© Privat ×

Den Auftakt zu einer Serie, die mehrere Folgen umfasst, machen die beliebtesten und größten Klassiker unter den Kinderliedern: Egal, ob „Hoppe, hoppe Reiter“, „Weißt Du wieviel Sternlein stehen“, „Wenn Du fröhlich bist“ oder „Wie schön, dass Du geboren bist“ – die persönlich von Helene Fischerzusammengestellte Kollektion mit 25 Neuaufnahmen umfasst Lieder zum Mitsingen, Mittanzen, zum Einschlafen und Träumen. Die Arbeit im Studio war eine ganz besondere Erfahrung: „Für mich war es ganz wichtig, dass diese Klassiker nicht verloren gehen, die auf eine gewisse Art schon deutsches Kulturgut geworden sind. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, diese Lieder neu zu interpretieren und in meiner ganz eigenen Version aufzunehmen. Ich hoffe, dass auch alle Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel Spaß an dem Album haben werden, die diese Lieder selbst noch aus ihrer eigenen Kindheit kennen.“, sagt Helene.

© privat ×

Der Vorverkauf für die erste Auflage der Serie startet am Weltkindertag, dem 20. September 2024 und läutet damit auch gleichzeitig den Countdown bis zum 1. November 2024 ein, an dem das Produkt dann offiziell erscheinen wird. „Die schönsten Kinderlieder“ ist Helenes Einladung von Herzen an ihre zukünftigen kleinen und natürlich auch großen Fans, mit ihr gemeinsam in ihre perfekte kleine heile Welt einzutauchen und dort eine durch und durch kurzweilige, auf- wie anregende und sogar pädagogisch wertvolle Zeit zu haben.

Am 25. Dezember will sie die Highlights der neuen CD dann auch bei ihrer Großen Weihnachts-Show im ORF präsentieren. Die Aufzeichnung dafür erfolgt am 6. udn 7-. Dezember in Düsseldorf.