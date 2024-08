Prozess verloren: Nino de Angelo schuldet Ex-Manager 120.000 Euro

Dem gefallenen Schlagerstar droht eine Zwangsvollstreckung, wenn er seine Schulden nicht bezahlt

Die Jahre 2016 bis 2018 seien für Schlagersänger Nino de Angelo (60) finanziell sehr schwierig gewesen. Daher griff ihm sein damaliger Manager Michael Sommer helfend unter die Arme. Er lieh seinem Schützling insgesamt 120.000 Euro. „Er war wie ein Bruder für mich“, erzählt Sommer gegenüber "Bild". Umso enttäuschter sei er darüber, dass de Angelo nie zurückgezahlt hat. Der Streit ums Geld landete vor Gericht.

Gericht entschied gegen de Angelo

Das Oberlandesgericht München entschied nun aber zu Gunsten des Ex-Managers. Nino de Angelo muss die volle Schuldensumme zurückzahlen, sonst drohe ihm eine Zwangsvollstreckung. Sommer betonte, dass er das Kapitel abschließen möchte, aber de Angelo erst seine Schulden begleichen sollte, bevor er weitere große Pläne schmiedet: „Bevor er groß in Las Vegas heiraten will, soll er erst mal seine Schulden bezahlen." Der Sänger will seine Verlobte, Pferdewirtin Simone, heiraten.

„Ich hoffe, dass Nino seine Fehler einsieht und die Konsequenzen akzeptiert“, gibt sich Sommer hoffnungsvoll.