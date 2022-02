Schiebungsvorwürfe gegen Silbereisen

Abigail Nova Campos ist ein alter Hase im Show-Geschäft

Alles neu bei "DSDS" - Jury, Konzept und Ansprüche haben sich heuer komplett geändert seit Florian Silbereisen den Thron von Pop-Titan Dieter Bohlen eingenommen hat. Und schon in der ersten Folge begeisterte ein neues Talent alle: Die 17-jährige Abigail Nova Campos. Doch so neu, wie Silbereisen vorgab, scheint sie gar nicht zu sein.

Abigail stand bereits mit Silbereisen auf der Bühne

Die junge Ausnahme-Sängerin stand bereits in der Vergangenheit mit dem "Golden Voices Gospel" in der Silbereisen Show vor großem Publikum. Laut Intouch habe sie sogar Seite an Seite mit dem Schlager-Star performt. Silbereisen tat jedoch so, als habe er Campos noch nie im Leben gesehen. Jetzt werden Stimmen laut, dass der Jury-Vorsitzende seine geheime Siegerin schon im Vorfeld bestimmt habe. Abigail bekam jedenfalls die goldene CD und ist somit direkt im Auslands-Recall. Auf Instagram dankte Abigail explizit nur Silbereisen für die Chance auf den Titel: "Dieser Auftritt hat mich so emotional mitgenommen, wir sind alle am weinen und ich hoffe, ich konnte euch auch zu Tränen rühren. Danke Florian, dass du mir diese Chance gegeben hast." Alles nur Schiebung, oder ehrliche Verwirrtheit seitens Silbereisen?

