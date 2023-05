Shitstorm für Heidi von "Bergretter"-Fans

Supermodel Heidi Klum hat jetzt eine Rolle in ihrer Lieblingsserie, dafür hagelt es Kritik

Bereits im Herbst gab es Gerüchte, dass Model Heidi Klum bald wieder in einer Fernseh-Serie mitspielen könnte. Gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz outete sich die 49-Jährige als großer Fan von "Die Bergretter". Jetzt ist es offiziell. Heidi spielt einen Part und fand sich für die Dreharbeiten in Ramsau am Dachstein ein.

Auf Instagram schrieb sie: "Ja, es stimmt! Aufregende gemeinsame Drehtage liegen hinter uns. Was für eine Gaudi!" Die "Bergretter"-Fans zeigen sich darüber jedoch nicht allzu begeistert: "Schade, dass es kein Aprilscherz sein kann" und "Warum versaut ihr diese wunderbare Serie. Gottgegebene Natur und tolle Schauspieler und dann diese Dame. Das schaue ich mir nicht an", lauten nur zwei der vielen gehässigen Kommentare.