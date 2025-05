So lief "Knossis" Verlobung mit seiner Mia wirklich

Es ist ein Wiedersehen, das für große Gefühle und eine echte Überraschung sorgt! TV-Moderator Kai Pflaume hat Streaming-Star Knossi (Jens Knossalla, 37) erneut besucht – und dabei einen bisher streng geheim gehaltenen Moment in dessen Leben enthüllt: den echten Antrag an seine Verlobte Lia Mitrou

Fünf Jahre ist es her, dass Kai Pflaume erstmals für seinen YouTube-Kanal bei Knossi vorbeischaute – damals noch im Kinderzimmer bei Mama. Heute lebt der selbsternannte „König des Internets“ mit seiner großen Liebe Lia in einem modernen Haus. Doch was wirklich hinter der Verlobung steckt, wissen bislang nur Insider – bis jetzt. Zwar machten die beiden 2023 bereits aus Spaß eine spontane „Hochzeit“ in Las Vegas – ohne offizielle Papiere, wie Knossi betont. Und im Februar 2024 gab es dann das große romantische Highlight auf den Malediven: ein Herz aus Kerzen, Candle-Light-Dinner, Liebeserklärung am Strand. Doch der Antrag war es nicht.

Jens "Knossi" Knossalla mit Verlobter Lia Mitrou © Getty ×

Der tatsächliche Moment der Verlobung verlief viel privater – und viel unromantischer, zumindest auf den ersten Blick: mitten in einer Magen-Darm-Welle! Knossi selbst erzählt Kai Pflaume in dessen neuem YouTube-Video: „Ich war gerade in den letzten Zügen von Magen-Darm. Wir saßen auf dem Sofa und haben Fernsehen geschaut. Da ging es um Hochzeiten.“ Lia, emotional bewegt vom Thema, sagte leise: „Das ist für eine Frau schon was Großes.“ Für Knossi der Augenblick, in dem er sich sicher war: Jetzt oder nie. Er konterte spontan: „Du würdest mir eh nicht glauben, wenn ich jetzt einen Ring hätte.“ Lia lachte: „Niemals hast du einen Ring.“ Knossi verschwand – und kam mit Ring zurück. Dann der Satz, der alles veränderte: „Wenn ich gehe und den hole, ist das der Antrag. Willst du meine Frau werden?“

Jens "Knossi" Knossalla und Lia Mitrou © Getty ×

Die Influencerin konnte es kaum fassen. In Tränen aufgelöst und völlig überrascht sagte sie natürlich Ja. Lia gesteht im Video: Den Ring hatte Knossi schon ein bis zwei Wochen zuvor heimlich gekauft, alles war vorbereitet – nur der Moment war, sagen wir: besonders unkonventionell. Lia fasst es perfekt zusammen: „Angefangen mit Magen-Darm, geendet auf den Malediven.“

Nun ist das Geheimnis endlich gelüftet. Die beiden planen ihre große Hochzeit für Sommer 2026 – mit allem, was dazugehört. Nach Magen-Darm, Las Vegas und Malediven fehlt nur noch der Traualtar!