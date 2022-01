Harald Glööckler ist der geheime Dschungelstar dieser Staffel. So sah er früher aus.

Harald Glööckler ist der Öffentlichkeit als schräger Paradiesvogel bekannt, der ein auffälliges Aussehen hat und schon einiges an seinem Gesicht schnippeln oder injizieren ließ.

Doch es gibt noch eine ganz andere Seite des Designers : Der 56-Jährige weilt derzeit im Dschungelcamp und hat sich nach nur wenigen Tagen als Favorit herausgestellt. Denn er besitzt ein paar Qualitäten, die im Reality-Format von Vorteil sind. Er ist gelassen, redet nicht schlecht über andere und gibt sich hilfsbereit.

Früher ein Hübscher

Heutzutage kennen wir Harald Glööckler als Mann mit prallen Lippen, großen Wangen und mit viel Permanent-Make-up. Doch wie war der frühere Look des Designers? Eines steht fest: So pompöös wie jetzt hat Designer Harald Glööckler nicht ausgesehen. Dafür schon immer sehr verliebt in seinen Mann Dieter Schroth, wie hier zu sehen ist auf einem Bild von 2003.

