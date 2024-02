Stefanie Giesinger: Erste Beauty-OP mit 18

Auf Instagram packt Topmodel Stefanie Giesinger über Selbstzweifel und Schönheits-OPs aus.

Vor knapp zehn Jahren wurde Stefanie Giesinger zum "Germany's Next Topmodel" gekürt und startete anschließend eine erfolgreiche Modelkarriere. Ungefähr zur selben Zeit kamen in der damals 17-Jährigen jedoch auch erste Selbstzweifel und "utopische Erwartungshaltungen" an ihr Erscheinungsbild hoch.

(v.l.) Ivana Teklic, Jolina Fust, Stefanie Giesinger und Model-Mama Heidi Klum bei "Germany's Next Topmodel" 2014 © Getty Images ×

Wie sie jetzt auf Instagram berichtet, entschloss sie sich mit 18 Jahren zu einem Schönheits-Eingriff - und der ist nicht ganz unumstritten. "Fett am Innenschenkel und an der Taille reduzieren“, so Giesinger via Instagram. „Denn ich war mir sicher, ich kann mit diesen ‚Problemzonen‘ meinen größten Traum, ,Victoria’s Secret‘-Engel zu werden, nie erreichen." Durch ein Vakuum wurde ihr Gewebe angesaugt und anschließend auf minus 11 Grad Celsius gefroren.

Umstrittener Schönheitseingriff

Diese Prozedur nennt sich Kryolipolyse, die unter Experten umstritten ist. Erst 2021 machte das Model Linda Evangelista öffentlich, wie sie unter den Folgen einer misslungenen Kryolipolyse litt. Bei der nicht-invasiven Alternative zur Fettabsaugung kann es zu einer paradoxen adipösen Hyperlapsie kommen - einer Fettwucherung, also genau dem Gegenteil des gewünschten. Aus Scham verließ Evangelista jahrelang nicht ihr Apartement in Manhattan.

Giesinger selbst denkt mittlerweile auch anders über den Schönheitswahn in der Branche. "Wieso tun wir uns all das an?", fragt sich die 27-Jährige. "All der Schmerz, all die Energie und all das Geld für (oft) lebensbedrohliche Eingriffe".