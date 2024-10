"taff"-Star Thore Schölermann hört auf!

Nach 14 Jahren soll der beliebte Moderator jetzt zum letzten Mal vor der Kamera stehen

Nach rund 800 Sendungen und 14 Jahren soll Schluss sein. Wie "Bild" berichtet, verlässt "taff"-Moderator Thore Schölermann die beliebte News-Show. Schon am Donnerstag (31.10.) soll er das letzte Mal im Studio stehen. „Mit ‚taff‘ ging alles los. Ich verdanke dieser Sendung und diesem Team meine ganze Karriere, weil da wirklich alles gestartet ist", erklärt er gegenüber der Zeitung.

Mehr lesen:

Neben Annemarie Carpendale und Daniel Aminati war er schon seit 2012 fixer Bestandteil des "taff"-Teams. „Jede der Sendungen hat mir einen riesengroßen Spaß gemacht. Ich bin super dankbar für die Zeit und verlasse dieses Studio wirklich mit zwei weinenden Augen.“ Schölerman habe mit dem Herzen entschieden. Seine Gattin Jana hat ihm zwei Kinder geschenkt. Tochter Ilvi ist zwei Jahre alt und ihr Sohn kam erst vor vier Monaten auf die Welt.





Fans können aufatmen

Thore hört zwar bei "taff" auf, dem Team von "The Voice of Germany" bleibt er jedoch noch erhalten. Das sind schließlich auch nicht annähernd so viele Sendungen und Stunden der Vorbereitung.