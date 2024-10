Stefan Raab kehrt zum ESC zurück!

Der Entertainer bewies schon 2010 mit Lena Meyer-Landrut, dass er ein Gespür für Musik hat.

Nach und nach findet sich Stefan Raab wieder in seinen alten Rollen ein. Nach seinem TV-Comeback will er jetzt auch wieder beim Eurovision Song Contest mitbestimmen. Im Jahr 2010 holte er bereits mit Lena Meyer-Landrut und dem Song "Sattelite" den ersten Platz für Deutschland. Ob ihm das auch im nächsten Jahr wieder gelingen wird? Denn am Dienstag bestätigte RTL seine Funktion.

Bestätigung von RTL

"Der deutsche Beitrag für den Eurovision Song Contest wird auch im kommenden Jahr per Vorentscheid bestimmt. Das Konzept für die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer verrät die ARD gemeinsam mit RTL und Stefan Raab in einer Pressekonferenz", heißt es in dem Posting. Bereits am Donnerstag soll es dazu laut "Bild" mehr Information geben.





Lange Geschichte

Stefan Raab verbindet eine lange Geschichte mit dem ESC. Bereits 1998 komponierte er den ersten Song für den Wettbewerb. Damals war das "Guildo hat euch lieb" für Guildo Horns. Seither ist er eigentlich nicht mehr wegzudenken gewesen. Bis er seinen Rückzug aus der Öffentlichkeit bekannt gab. Von 13. bis 15. Mai 2025 mischt er also jetzt wieder mit.