Unter dem Motto "Live Zuhause" feiert Giovanni Zarella sein Debüt als Moderator.
Überraschungs-Comeback bei Giovanni Zarella: Fans flippen völlig aus

23.08.25, 21:07
Nach zwölf Jahren Pause feiert ER als Dick Brave in der „Giovanni Zarrella Show“ ein spektakuläres TV-Comeback – und kündigt gleich eine große Tour an. 

Am Samstagabend (23. August, 20:15 Uhr, ZDF) verwandelt sich die Dortmunder Westfalenhalle in ein Rock‘n‘Roll-Mekka: Sasha (53) kehrt mit seiner Kultfigur Dick Brave zurück auf die Bühne.

Euphorie bei den Fans

Schon die Ankündigung sorgt für Begeisterung. In den sozialen Medien überschlagen sich die Reaktionen: „Wie geil ist das denn bitte?! Ich dreh komplett durch“, schreibt ein Fan. Andere jubeln: „Na endlich!“ und „Das ist einfach Hammer!“

Tourpläne bestätigt

Der Auftritt in der Zarrella-Show ist nur der Anfang. Im Frühjahr 2026 geht Sasha mit der Tour „Back for Good“ durch deutsche Clubs – mit den größten Comeback-Hits aller Zeiten, bestätigt Veranstalter Semmel Concerts.

Weitere Highlights in der Show

Neben Dick Brave stehen auch Schlagergrößen wie Howard Carpendale, Michael Holm und Heinz Rudolf Kunze auf der Bühne. Revolverheld holen ihren abgesagten Auftritt nach, Vincent Gross und Olaf der Flipper sorgen für Partystimmung.

