Unwetter: Zittern um Helene Fischer-Konzert in München

Gewitter und heftige Regenschauer lassen Fischer-Fans zittern: Doch Veranstalter Leutgeb gibt Entwarnung: Das Mega-Konzert soll am Samstag wie geplant stattfinden.

Am Samstag hat das Warten ein Ende: Schlagerqueen Helene Fischer gibt ihr lang ersehntes Comeback in München – vor 150.000 Fans. Somit das größte Konzert ihres Lebens. Einzig das Wetter könnte das Erlebnis trüben: Nach den heftigen Gewittern am Donnerstag zittern die Fans um den reibungslosen Ablauf der Show. Doch von Seiten des Veranstalters gibt Entwarnung: "Wir haben ein Team aus Meteorologen und Experten, welches die Wettersituation laufend evaluiert, sollten unsererseits Maßnahmen erforderlich sein werden wir die Besucher umgehend auf unserer Homepage und den Social Media Kanälen informieren", so ein Sprecher der Leutgeb Entertainment Group zu oe24.

Es gebe zwar ein Evakuierungskonzept, doch aus derzeitiger Sicht hoffe man, dass es nicht zum Einsatz kommen wird, so die Veranstalter weiter.