"Sommerhaus der Stars"-Kandidatin zieht sich aus.

Derzeit sieht man Vanessa Schmitt im "Sommerhaus der Stars". Zusammen mit ihrem Freund, Schauspieler Raúl Richter, zog das Pärchen in die Trash-Hütte ein.

Mehr zum Thema

Fühlte mich unsicher

Nun präsentiert sich die Ex-Miss Tuning von einer anderen Seite. Sie posiert hüllenlos im Playboy. Der Bild sagte sie: "Anfangs fühlte ich mich ein wenig unsicher. Denn der Schritt, sich nackt zu zeigen, macht einen automatisch verletzlicher." Aber das blieb nicht lange: "In Zeiten von Social Media ist es für Menschen einfacher, direkt das Äußere zu kritisieren. Aber ab dem ersten Moment, in dem ich ausgezogen vor dem Team stand, war die Nervosität komplett weg."

© Philip la Pepa für PLAYBOY Deutschland Oktober 2024 ×

Überraschung

Die Bilder sind äußerst heiß und explizit. Ob sie ihrem Freund gefallen werden? Schmitt meint, sie habe ihm die Fotos noch nicht gezeigt, sondern: "Ich möchte ihn mit dem fertigen Ergebnis überraschen. Ich weiß, dass er sehr stolz auf mich sein wird."

© Philip la Pepa für PLAYBOY Deutschland Oktober 2024

Wollte noch Gewicht verlieren

Ich war eigentlich immer zufrieden mit meinem Körper und hatte nichts großartig an ihm auszusetzen. Allerdings habe ich letztes Jahr sechs, sieben Kilo zugenommen und damit einen Punkt erreicht, an dem ich mir manchmal wünsche, dass ich wieder so sportlich und schlank wie davor wäre.“ Gerne hätte sie sich auf das Akt-Shooting für den Playboy akribischer vorbereitet, gestand sie im Interview mit dem Männermagazin. „Zeit, die sieben Kilo noch runterzubekommen, war keine mehr. Aber am Ende habe ich die Bilder gesehen und finde sie superschön. Man muss ja nicht immer aussehen wie ein Model, das einen Sixpack hat.“

© Philip la Pepa für PLAYBOY Deutschland Oktober 2024

Richter hat sie betrogen

Eine Beziehungskrise des Paares, das sich in Folge eines Seitensprungs von Raúl Richter kurz getrennt hatte, wurde im Vorfeld der Ausstrahlung bekannt. „Das ist zwei Jahre her und war wirklich ein harter Schlag“, sagte Vanessa Schmitt im PLAYBOY-Interview. „Wir waren dann auch kurze Zeit getrennt. Aber ich bin ein Freund von Kommunikation, und wir haben viel darüber geredet – auch weil ich das gebraucht habe. Dadurch habe ich gesehen, dass er sich verändert, und mich dazu entschieden, es noch mal zu probieren. Ich hatte nichts zu verlieren. Wenn ich gemerkt hätte, dass ich zwar verzeihen, aber nicht vergessen kann, dann wäre es so gewesen. Aber jetzt sind wir wieder seit zwei Jahren zusammen.“

„Weitere Motive exklusiv nur unter: https://www.playboy.de/coverstars/vanessa-schmitt-oktober-2024"

Trash-TV

Vanessa Schmitt und Raúl Richter sind derzeit im Sommerhaus der Stars zu sehen. Zusammen mit anderen Paaren streiten sie sich dort vielleicht zum Sieg. Die neunte Staffel „Das Sommerhaus der Stars“ ist ab dem 10. September auf RTL+ verfügbar und läuft ab dem 17. September bei RTL. Die Oktober-Ausgabe des PLAYBOY erscheint am 12. September 2024.