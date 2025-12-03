Youtube-Star Jan Zimmermann (27) tot – sein bester Freund fand ihn

Der tragische Tod von Jan Zimmermann erschüttert weiterhin Millionen Fans. Wie BILD erfuhr, wurde der Co-Creator des Erfolgs-Kanals „Gewitter im Kopf“ am Abend des 18. November leblos in seiner Wohnung in Königswinter gefunden – bestätigt durch die Polizei Bonn.

Nun kommen weitere Details ans Licht: Ausgerechnet sein bester Freund Tim Lehmann, mit dem Jan über sechs Jahre lang das YouTube-Duo bildete, soll den 23-Jährigen gefunden haben. Nach BILD-Informationen war Lehmann derjenige, der sofort die Rettungskräfte alarmierte. Zu dem schrecklichen Moment wollte er sich auf Anfrage nicht äußern.

Epileptischer Anfall als Todesursache

Die Familie hatte bereits kurz nach dem Tod öffentlich gemacht, dass Jan an einem epileptischen Anfall verstorben sei. Ob es in den Tagen zuvor Hinweise auf eine Verschlechterung seines Gesundheitszustandes gab, ist weiterhin unklar.

Zusammenleben unter Freunden

Wie BILD erfuhr, lebte Jan zuletzt im Haus der Familie Lehmann. Dort soll er einen eigenen Wohnbereich gehabt haben – Tür an Tür mit seinem langjährigen Freund Tim. Zwischen den beiden herrschte eine enge, fast brüderliche Bindung.

Eine Freundschaft, die Millionen berührte

Seit 2019 begeisterten Jan und Tim mit „Gewitter im Kopf“ ein riesiges Publikum. Der Durchbruch gelang nach einer „Galileo“-Reportage, in der Jan offen über sein Leben mit dem Tourette-Syndrom sprach. Seine Ehrlichkeit, sein Humor und der liebevolle Umgang der beiden Freunde miteinander machten den Kanal zu einem Phänomen:

Über zwei Millionen Abonnenten, rund 360 Millionen Video-Aufrufe.

Ob Zoobesuch, Koch-Session oder chaotischer Alltag – Jan verwandelte gewöhnliche Situationen in virale Momente. Tim war immer an seiner Seite, unterstützte, lachte, fing auf.

Letzte Monate mit Hoffnung

Ende 2022 ließ sich Jan einen Hirnschrittmacher einsetzen, der seine Tics deutlich reduzierte. Ganz verschwunden war das Tourette-Syndrom nie, doch der Eingriff galt als großer Erfolg – auch emotional.

Die Nachricht von seinem Tod trifft Fans, Familie und Wegbegleiter hart. Der Verlust eines jungen Mannes, der vielen Mut machte – und Millionen zeigte, dass Lachen selbst in schwierigen Zeiten möglich ist.