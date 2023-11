Die Simpsons: Legendäre Szene gestrichen

Die Macher der Simpsons haben heimlich eine große Änderung durchgeführt: Sie haben eine legendäre Szene aus der Serie gestrichen.

Die Szene war schon länger nicht mehr zu sehen, jetzt wurde sie aus der Serie gestrichen – und zwar offenbar für immer. Es geht um die legendären Situationen, in denen der wutentbrannte Homer seinen Sohn Bart würgt. In der dritten Episode der aktuellen Staffel (in Österreich noch nicht verfügbar) wird das Würge-Aus thematisiert.

In dieser Folge zieht eine neue Familie in die Straße der Simpsons und als Homer dem neuen Nachbarn zur Begrüßung die Hand schüttelt, merkt er an: "Das ist ein ganz schön fester Händedruck." Dann witzelt er in Richtung seiner Frau: "Siehst du, Marge? Den Jungen zu würgen hat sich gelohnt." Es folgt die Ankündigung, dass es die Würge-Szenen nicht mehr geben wird, denn Homer fügt hinzu: "War nur ein Scherz. Das mache ich nicht mehr. Die Zeiten haben sich geändert."

I just found out that, after over 30 years, The Simpsons has finally retired their long-running gag of Homer strangling Bart.



Die Serien-Fans sind geteilter Meinung über das Aus der Szene. "Es hat 36 Jahre gedauert, aber er hat es endlich gelernt", heißt es in einem Social-Media-Kommentar. "Bitte sag mir, dass das nicht wahr ist. Bitte sag mir, dass Homer nicht aufgegeben hat, Bart zu erwürgen. Das ist einer meiner Lieblingsgags", bedauert ein anderer.