Große Änderung beim Dschungelcamp

Das Startdatum für die neue Dschungelcamp-Staffel steht fest. Bei der Sendezeit gibt es eine Änderung.

Jetzt ist klar, wann der Startschuss für die neue Dschungelcamp-Staffel fällt! Am 24. Jänner beginnt die 18. Staffel der beliebten Reality-Show. Sie wird 18 Tage lang laufen und am 9. Februar das große Finale feiern, wie das Online-Medienwirtschaftsmagazin "DWDL" berichtet.

Eine große Änderung wird es geben: RTL wird die neue Staffel täglich zur Primetime um 20.15 Uhr zeigen. Bisher wurden die Sendungen erst um 22.15 Uhr ausgestrahlt - außer der Legenden-Dschungel, der im Sommer auch um 20.15 Uhr lief.

"Zur besten Sendezeit"

"Die Sommerstaffel hat uns und unseren Zuschauern dieses Jahr viel Freude in der Primetime bereitet", RTl-Programm-Chefin Inga Leschek gegenüber "DWDL". Daher habe man beschlossen, "auch den nächsten regulären Dschungel Anfang des Jahres einem größeren Publikum zu präsentieren und zur besten Sendezeit zu programmieren."

Für die Produktion der Show ist das eine Herausforderung: Wenn in die Primetime in Deutschland und Österreich beginnt, ist es für die Produktion vor Ort in Australien 6.15 Uhr morgens statt sonst meist 8.15 Uhr.