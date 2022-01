Hat unsere Austro-Kandidatin im Dschungelcamp bereits einen Aufriss gemacht?

Sie ist noch nicht mal drin, im Dschungelcamp und sorgt schon für viel Liebeswirbel: Tara Tabitha , die bereits als heiße Anwärterin auf den Gewinn der Dschungelkrone gehandelt wird.

Beste Chancen für Tara

Bereits seitdem bekannt wurde, dass TV-Sternchen und Unternehmerin Tara mit von der Partie im TV-Ekelcamp sein wird, brodelt die Gerüchteküche. Sie werde oft unterschätzt, sagt sie selber in einem Interview mit RTL. Fans wiederum trauen ihrem Idol vieles zu: stahlharte Nerven bei den Ekelprüfungen, Talent im Umgang mit schwierigen Mit-Campern sowie amouröse Abenteuer... Tara könnte die erste sein, die Sex im Dschungelcamp hat, wird gemunkelt.

WAAAS: Mit wem flirtet Dschungel-Queen Tara da?

Doch jetzt sorgt die fesche nunmehr Rothaarige für Aufsehen, dank eines Story-Fotos. Hat sie denn etwa schon den ersten Flirt am Laufen? Auf einem Bild ist nämlich die Botschaft: "Der erste süße Junge für Tara" zu lesen... Sie wird doch nicht etwa schon herumschäkern? Aber nein. Am Bild ist ein Tier zu sehen. Damit ist es zwar kein Flirt, doch Tara durfte ihre Liebe zu den exotischen tierischen Bewohnern in Südafrika tatsächlich entdeckt haben. Immer wieder teilt sie Clips auf denen Giraffen und Co. zu sehen sind.

Tierlieb: Tara postet Clips

