Tara Tabitha fliegt los und wird ins Dschungelcamp einziehen - so geht es ihr vor diesem Schritt!

Kultig sind die Szenen von Tara Tabithas ersten Auftritten im TV. Damals, bei "Saturday Night Fever" auf ATV, sorgte sie mit ihrer frechen, selbstbewussten Art für viel Aufsehen. Bald hatte sie eine breite Fanschar. Danach wurde es ruhiger um die gebürtige Wienerin, die mit einem Online-Business ihr Geld verdient.

Großer Traum

Doch der Traum von der großen TV-Karriere ließ sie nie los. Bereits 2012 wollte sie schon ins Dschungel-Camp. Vergebens. Doch dieses Jahr geht es nach Südafrika. Ab 21. Jänner ekeln und grausen sich die C-Promis vor Schlangen, Würmern und all dem was kreucht und fleucht, im Dschungel.

Tara bestätigt: 'Bin am Weg ins Dschungelcamp!'

Vor dem Abflug in der Businessclass gewährt Tara noch Einblicke - von ihrem Gepäck und was sie in der Flughafen-Luxus-Lounge so schmaust. Auf Anfrage sagt sie bestens gelaunt: "Mir geht es gut! Ich freue mich mega!" Und bestätigt die Teilnahme offiziell. Noch dabei sind übrigens u.a. Designer Harald Glööckler, Sänger Lucas Cordalis und Schauspielerin Tina Ruland

Tara ist am Weg ins Dschungelcamp - ob sie derart luxuriös fliegt?