Ehe-Krise? So geht Obama mit Gerüchten um

Michelle Obama hat verraten, wie sie mit den Gerüchten über ihre Ehe und Familie umgeht.

Während eines Auftritts beim "South by Southwest"-Festival in Texas sprach sie gemeinsam mit ihrem Bruder Craig Robinson über den Umgang mit negativen Gerüchten und stellte ihren neuen Podcast "IMO with Michelle Obama and Craig Robinson" vor.

"Die Leute fragen mich und Barack immer, wie wir es geschafft haben, nicht nur in den acht Jahren im Weißen Haus, sondern auch darüber hinaus hoffnungsvoll zu bleiben", sagt Michelle Obama. Es habe viele negative Energien gegeben, "die in unsere Richtung floss - eine Menge Gerüchte, eine Menge Klatsch und Tratsch..."

Sie erklärte, dass sie und ihr Ehemann, Ex-US-Präsident Barack Obama, gelernt haben, negative Kommentare und Klatsch zu ignorieren. Eine wichtige Regel sei, Social-Media-Kommentare nicht zu lesen, da viele dieser Gerüchte erfunden seien und keinen Mehrwert bieten. Sie rät daher dazu, sich nicht von negativen Energien beeinflussen zu lassen und sich stattdessen auf vertrauenswürdige Informationsquellen zu konzentrieren.

Michelle Obama rät: "Lasst diese negative Energie nicht in euren Raum eindringen. Das sind Leute, die euch nicht kennen. Vieles von dem Zeug ist erfunden und bereichert euch nicht." Es sei wichtig, informiert zu bleiben, aber "informiert zu bleiben hat nichts mit dem Kommentarbereich zu tun."

Obama: Spektrum der Informationsbeschaffung erweitern

Michelle Obama betont, dass soziale Medien nicht die einzige Informationsquelle sein sollten. Sie plädiert dafür, das Spektrum der Informationsbeschaffung zu erweitern und nicht zu viel Zeit mit Online-Diskussionen zu verbringen. Diese Herangehensweise haben sie und ihr Mann auch ihren Töchtern vermittelt.

Ihr neuer Podcast feierte am 12. März Premiere. Michelle Obama und Craig Robinson möchten damit eine Plattform für offene und ehrliche Gespräche schaffen. Sie sehen sich als vertrauenswürdige Ratgeber, die Menschen in unsicheren Zeiten Orientierung bieten. Der Podcast soll einen Raum bieten, in dem Zuhörer ihre Gedanken teilen, Fragen stellen und tiefgründige Gespräche über das Leben führen können.