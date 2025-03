Obama spricht ganz offen über Eheprobleme

Michelle Obama packt jetzt aus! In den ersten beiden Folgen ihres neuen Podcasts macht sie Andeutungen über Eheprobleme mit Barack Obama.

Der Podcast der ehemaligen First Lady mit ihrem Bruder Craig Robinson, der den Titel "IMO" trägt, wurde am Mittwoch erstmals veröffentlicht. Michelle enthüllte unter anderem, dass sie ihre acht Jahre im Weißen Haus ohne ihren „großen Bruder“ nicht „durchgestanden“ hätte. Und dann kommen schockierende Details über ihren Mann ans Licht.

Michelle wollte nicht, dass Obama kandidiert

Mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten verheiratet zu sein, ist eine Sache, mit der keiner von uns gerechnet hat. Wir wussten, dass Barack klug und ehrgeizig ist, aber, wissen Sie...“, erzählte sie und zögerte kurz.

Michelle, die seit langem offen über ihre Abneigung gegen die Politik spricht, verriet auch, dass sie nie wollte, dass ihr Mann für das höchste Amt kandidiert. Es war ihr Bruder, der sie überredete, die politischen Ambitionen ihres Mannes zu unterstützen.

"Du hast mich überredet, seine Kandidatur zu unterstützen. Er war klug genug, um zu wissen, dass er zu dir kommen und dich von der Idee überzeugen musste. Denn ich habe definitiv gesagt: Nein, auf keinen Fall."

Unpünktlichkeit Obamas

Michelle gestand auch, dass sie zu Beginn ihrer Beziehung von Obamas Unpünktlichkeit irritiert war. "Er hat sich in den 30 Jahren Ehe verbessert“, fuhr sie fort.

In der zweiten Folge des Podcasts ging Michelles Beschweren weiter. Sie erzählte der Autorin und Schauspielerin Issa Rae von ihrer Verärgerung darüber, dass Barack anscheinend nicht genug tiefgründige Gespräche mit seinen Golfkameraden führt und die Komplexität emotionaler Frauenfreundschaften nicht „vollständig versteht“.

Eheprobleme?

Ihr neues Projekt kommt inmitten der anhaltenden Spekulationen, dass es in der Ehe der Obamas Probleme gibt. Das Paar hat sein Bestes getan, um die Gerüchte zu entkräften, indem es verliebte Posts in den sozialen Medien und öffentliche Worte der Bestätigung teilte. Aber sie wurden seit Monaten nicht mehr zusammen in der Öffentlichkeit gesehen.

Die Obamas verbringen seit 2021 immer mehr Zeit in Kalifornien, als die älteste Tochter Malia nach ihrem Harvard-Abschluss nach Los Angeles zog, um dort eine Karriere als Drehbuchautorin und Filmproduzentin zu beginnen.