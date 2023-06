× Falcos Grab geschändet

Riesen-Shitstorm für crackhouse.tv, die Falcos Grab beklebten.

Simmering. Ein Sticker mit dem Emblem von Crackhouse.tv verunstaltet derzeit das Grab von Pop-Ikone Hans Hölzel, alias Falco am Zentralfriedhof.

Auf der Glasplatte mit seinem Konterfei prangt das rechteckige Symbol des TV-Senders.

© Instagram ×

Der Kleber der Schande.

Und das löst einen enormen Shitstorm aus. Auf Instagram melden sich zahlreiche User empört zu Wort. "Schämt euch. Null Respekt, Null Anstand, pietätlos Hoch 10", heißt es etwa von Falcoheaven. Die Entfernung des Stickers wird gefordert. "Wtf?! Das ist eine Ruhestätte. Wie pietätlos! Entfernt das sofort wieder!", schreibt ein User wütend.

"An Respektlosigkeit nicht zu überbieten", heißt es in einem weiteren Wut-Kommentar. "In Grund & Boden schämen solltet ihr euch! 0% Respekt, 0% Anstand und pietätlos hoch 10! Das ist eine Grabstätte!!", regt sich ein anderer User auf.

Friedhofsangestellte halten Nachschau

Laut "Friedhöfe Wien" werden Friedhofsangestellte Nachschau halten. Prinzipiell würden kleine Sticker oder Verunreinigungen von Friedhofsangestellten selbst entfernt. Handelt es sich um gröbere Verschmutzungen muss gegebenenfalls Anzeige erstattet werden.

Das Falco-Grab am Zentralfriedhof ist eine Pilgerstätte für Musikfans aus der ganzen Welt. Tausende kommen um Falcos letzte Ruhestätte zu sehen und ihm die Ehre zu erweisen. Der einzige österreichische Musikkünstler mit einem Nummer eins Hit in Amerika ("Rock me Amadeus") verstarb am 6. Februar 1996 in der Dominikanischen Republik bei einem tragischen Unfall.

So wird das Falco-Musical

Unser größter Pop-Star Falco galt als gespaltene Persönlichkeit - kein Wunder also, dass er jetzt im neuen VWB-Hit "Rock Me Amadeus – Das Falco Musical" von gleich zwei Schauspielern dargestellt wird. Newcomer Moritz Mausser („Mir ist es wichtig diesen unerreichbaren großen Künstler nicht zu imitieren, sondern ihn aus mir sprechen lassen“) schlüpft ab 7. Oktober im Wiener Ronacher in die Hauptrolle von „Hans/Falco“. Musical-Urgestein Alec Melcher, bekannt u.a. aus We Will Rock You spielt seine inneren Dämon „Falcos Alter Ego“.