Festspiel-Marathon für Merkel & Silvia

Carl XVI. Gustaf von Schweden reist heute ab. Silvia bleibt noch.

Hochkarätig. Angela Merkel und Silvia von Schweden legen einen regelrechten Festspiel-Marathon hin. Deutschlands Ex-Kanzlerin reiste bereits am Donnerstag an. Sie traf beim Liederabend im Haus für Mozart auf Festspiel-Präsidentin Kristina Hammer. Gestern Abend wohnte sie dann auch der Premiere von Orfeo ed Euridice bei. Außerdem steht für sie noch Figaro auf dem Programm. Merkel logiert übrigens ganz bodenständig im Romantik-Hotel Gersberg Alm.

Das schwedische Königspaar landete gestern Nachmittag in Salzburg. Nachdem Silvia und Carl XVI. Gustaf gegen im Goldenen Hirschen eingecheckt haben, machten auch sie sich für den Abend bereit. Der König reist heute bereits ab, seine Gattin wird noch ein bisschen in der Mozartstadt verweilen. Sie plant heute Abend im Zuge des Amadeus Weekend, das Madeleines Schwiegermutter Eva O’Neill organisiert, das Konzert der Wiener Philharmoniker zu besuchen. Am Sonntag wird sie bei Macbeth erwartet.

Premieren-Reigen mit zahlreichen Promis

VIPs. Orfeo ed Euridice lockte gestern zahlreiche weitere Promis an. So gaben sich unter anderen Bianca Jagger und Kristina Hammer, Madl-Designerin Caro Sinemus und die Sacher-Eigentümer Alexandra und Matthias Winkler ein Stelldichein. Anschließend wurde im Hotel Sacher gefeiert.