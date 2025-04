Heftiger Unfall: 90er-Pop-Ikone "hätte sterben können"

Der Sänger der 90er-Pop-Band Savage Garden, Darren Hayes, hätte bei einem Unfall sterben können, wie er seinen Fans nun mitteilt.

Via Instagram postete der Sänger der 90er-Pop-Band Savage Garden, Darren Hayes, ein Bild von seinem geschwollenen Gesicht. Der Unfall ereignete sich bereits Mitte März. Hayes verlor das Bewusstsein, stürzte und brach sich den Kiefer.

Den Vorfall machte er nun selbst via Instagram öffentlich. „Am 17. März, genau zwei Monate nach dem Tod meiner Mutter , hatte ich einen schrecklichen Unfall“, schrieb Hayes zu dem Bild. „Ich habe versucht, es für mich zu behalten, aber meine lange Genesungszeit macht es mir leichter, die Wahrheit zuzugeben.“

„Ich verlor das Bewusstsein – kurz nachdem ich aus dem Bett gestiegen war, wurde ich ohnmächtig und brach dreimal zusammen, wobei ich jedes Mal das Bewusstsein verlor“, so der Musiker über den Vorfall. Der Aufprall war offenbar so heftig, dass sein linker Kieferknochen in zwei Hälften brach.

„Ich wachte in einer Blutlache auf“, fügte er hinzu, „mit schrecklichen Schmerzen in der linken Seite meines Kopfes und neun zertrümmerten Zähnen.“ Hayes wurde schließlich am Boden liegend entdeckt und in die Notaufnahme gebracht. "Ich hätte sterben können, wenn ich an einer anderen Stelle gelandet wäre", so Hayes.

Ursache noch unklar

Die Ärzte vor Ort konnten Hayes' Aussetzer weder auf Herzprobleme noch auf "irgendetwas Neurologisches" zurückführen. Anschließend unterzog er sich am 21. März einer "notfallmäßigen rekonstruktiven Operation".

Aktuell würden Ärzte noch immer versuchen, "herauszufinden, wie und warum ich ohnmächtig geworden bin". Alkohol und Drogen könnten jedenfalls ausgeschlossen werden.

Daniel Jones und Darren Hayes. © Getty Images ×

Hayes und Daniel Jones bildeten das australische Pop-Duo Savage Garden. 2001 löste sich die Band auf. In den 1990er Jahren wurden sie mit Hits wie "i Want You" und "To the Moon and Back" berühmt.