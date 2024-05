Hype um Kaleen vor ESC-Finale

Heute geht es um den Sieg – wir sind als Letzter dran.

Es war seit Wochen irgendwie klar – am Donnerstag um 23.10 Uhr dann auch Gewissheit: Kaleen hat es ins große Finale des Song Contests geschafft und wird in Malmö gegen 25 andere Länder mit ihrem Hit „We Will Rave“ um den Sieg mitsingen.

„Als Österreich aufgerufen wurde, war das einfach unbeschreiblich und ein sehr emotionaler Moment für mich. Ich habe das Gefühl, dass mein größter Traum jetzt gerade schon wahr geworden ist“, jubelte sie nach der Entscheidung.

Die Wettquoten sahen sie von Anfang an im zweiten Semifinale unter den Top 10. Heute geht es dann um alles – ab 21 Uhr kämpfen alle um den Sieg. Und für heimische Fans heißt es: Geduld! Denn Kaleen singt als Letzte – hat also das Grande Finale für sich! Ehrfahrungsgemäß ist das für das Voting ein guter Platz.

Kroatien Favorit vor Israel und Schweiz

Ihre heiße Semifinal-Show hat sie jedenfalls auf Platz 15 bei den Wettquoten nach vorne katapultiert. Und wie man weiß, beim Song Contest ist alles noch möglich – die Live-Show entscheidet, wer am Ende gewinnt.

Die Wettquoten erklärten schon vor Tagen einen zum absoluten Sieg-Favoriten: Den Kroaten Baby Lasagna mit seiner Rammstein-Paraphrase „Rim Tim Tagi Dim“, gefolgt von Israels Eden Golan, die in Malmö massiv unter Druck steht. Sie verbesserte sich aber gestern von Platz sechs auf den zweiten Platz und könnte genau wegen der Aufregung zum Sieger gekürt werden. Dritter Favorit ist – mit etwas Abstand – der Schweizer Beitrag Nemo. Es bleibt also spannend.