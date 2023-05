007 schlürft seine Martinis am Wörthersee

Pierce Brosnan entspannt am Wörthersee - Cocktails mit Gattin Keely

"Geschüttelt, nicht gerührt." Ob Pierce Brosnan wohl auch seinen berühmten Spruch in Österreich verwendet? Jedenfalls ist er gerade mit seiner Ehefrau am Wörthersee anzutreffen. Im Lakeside in Reifnitz schlürfte er mit seiner Gattin Keely genüsslich Cocktails.

Ob der Schauspieler wegen eines Events angereist ist oder tatsächlich privat urlaubt, ist nicht bekannt. Erst am 16. Mai feierte der Hollywood-Star und einstige "Bond"-Darsteller seinen 70. Geburtstag. Etwa gar in Österreich? Kärnten-Urlauber sollten jedenfalls genau hinsehen, wenn sie dieser Tage am Seeufer entlang schlendern. Denn wer weiß, vielleicht sitzt Pierce Brosnan ja am Bar-Hocker nebenan oder wagt bereits einen Sprung in den kühlen Wörthersee.