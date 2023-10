''Ich wünschte, er wäre noch mein Mann'', sagt Ex-Baywatch-Star Pamela Anderson über ihren Ex-Gatten Tommy Lee 25 Jahre nach ihrer Scheidung.

Sie waren das Skandal-Paar der 90er Jahre: Schauspielerin Pamela Anderson und Rock-Star Tommy Lee. Sie war dank Playboy-Fotos und der Serie "Baywatch" das Sexsymbol schlechthin, er sorgte mit mit seiner Metal-Band Mötley Crüe für Furore und auch abseits der Bühne für Exzesse und Skandale.

Die Ehe der beiden war am Ende genauso kurz wie intensiv: Nach der Hochzeit 1995 ging die Beziehung nach nur drei Jahren wieder in die Brüche, die Scheidung folgte. Unvergessen bis heute: Ein privat gedrehter Amateur-Porno von Anderson und Lee geriet unfreiwillig an die Öffentlichkeit. Nach dem Ehe-Aus musste der Musiker sogar vier MOnate ins Gefängnis – Anderson hatte ihn wegen Körperverletzung angezeigt.

Pamela Anderson und Tommy Lee während ihrer Ehe 1996

"Wäre schön, wenn Ehe überlebt hätte"

Trotz der Turbulenzen trauert die heute 56-Jährige ihrem Ex-Mann noch immer nach. "Ich wünschte, ich hätte nie wieder geheiratet und Tommy wäre noch mein Mann", verriet sie der "Bild" und sagte: "Es wäre schön, wenn meine erste Ehe überlebt hätte."

25 Jahre nach der Scheidung haben die beiden nur mehr unregelmäßig Kontakt. "Aber wir haben beide unser eigenes Leben, Tommy ist glücklich verheiratet", weiß Pamela. Auch dank der beiden gemeinsamen Söhne Brandon (27) und Dylan (25) kann sie dennoch sagen: "Er hat einen Platz in meinem Herzen".