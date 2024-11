3 Millionen Anwesen: Horst-Dieter Esch zieht mit Familie in Luxus-Villa in Kitzbühel

Multimillionär Horst-Dieter Esch hat sich mit seiner Familie eine neue Heimat in den österreichischen Alpen gesucht.

Eigentlich wollte der Unternehmer nur ein wenig stöbern, doch nach einem spontanen Besuch in Kitzbühel entschied er sich schnell für einen Umzug in die malerische Region. Zusammen mit seiner Ehefrau Alina und ihrer Tochter Marselina wird er in den kommenden Monaten in ein neues Luxus-Anwesen ziehen, das er für über drei Millionen Euro gekauft hat, berichtet die BILD-Zeitung.

Zuvor hatte das Paar eine Sommerresidenz am Tegernsee ins Auge gefasst und verbrachte im Oktober drei Wochen in Bayern, um verschiedene Villen zu besichtigen. Ein kurzer Abstecher ins Hotel Kitzhof in Kitzbühel änderte jedoch alles.

Bei der Besichtigung einer 270-Quadratmeter-Villa war es um Esch geschehen: „Kitzbühel ist ideal für uns, einfach fantastisch. Wir haben hier alles, was wir benötigen und sind sehr glücklich“, sagte er im Gespräch mit BILD.

Umzug im Frühjahr 2025

Der Umzug ist für das Frühjahr 2025 geplant, doch die Wintermonate wird die Familie weiterhin in Mexiko verbringen. Alina Esch erklärt, dass sie im Winter die Sonne genieße, während sie sich auf den entspannenden Sommer in den Alpen freue. „Da die Wintersaison in Kitzbühel wohl auch mit einigem gesellschaftlichem Trubel verbunden ist, ziehen wir uns dann gerne zurück und kommen erst im Frühjahr wieder zurück in die Kitzbüheler Alpen“, so Alina.

Deutschsprachige Erziehung der Tochter

Die Tochter der Familie, Marselina, wird im neuen Zuhause in einen deutschsprachigen Kindergarten gehen. Für Horst-Dieter Esch ist dies eine wichtige Entscheidung: „Unsere Tochter wird mit all den schönen Traditionen aufwachsen, mit denen auch ich groß werden durfte“, erklärte er.

Bekannt wurde Esch zunächst durch einen der größten Insolvenz-Skandale der Nachkriegszeit, als er 1983 für den Konkurs seiner IBH-Holding verantwortlich war. Nach einer Haftstrafe wanderte er 1988 in die USA aus, wo er die Modelagentur Wilhelmina Models erwarb und erfolgreich führte.