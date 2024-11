Schmerzen vor großer Show machen Giovanni Zarrella zu schaffen

Ungewisse Situation vor der Show: Schmerzen zwingen Zarrella in die Klinik.

Der beliebte Entertainer Giovanni Zarrella (46) musste am Donnerstag die Proben für seine "Giovanni Zarrella Show" im ZDF abbrechen und sich in die Uniklinik Göttingen begeben. Der Grund: Plötzliche Schmerzen, die den Italiener beinahe umhauten. Ersten Berichten nach leidet Zarella Nierensteinen, die ihm schon seit geraumer Zeit mächtig zusetzen - selbst starke Schmerzmittel sollen ohne Wirkung geblieben sein.

Ob des gesundheitlichen Zustands des ZDF-Moderators lässt sich derzeit nicht sagen, ob seine Show am Samstagabend in der Göttinger Lokhalle überhaupt stattfinden kann. Dort sollte Zarrella unter anderem sein neues Lied "Universo" in Form einer Live-Premiere vorzustellen, die er als "große italienische Popballade mit internationaler Strahlkraft" angepriesen hatte. Trotz der gesundheitlichen Probleme soll Zarrella topmotiviert sein, um auf der Bühne seinen Mann zu stehen, so die "Bild"-Zeitung.

Für die Zarrella-Show haben sich bereits zahlreiche hochkarätige Gäste angesagt, darunter Nana Mouskouri, David Garrett, Peter Maffay, Roland Kaiser sowie Schlagerqueen Andrea Berg. Der Auftritt verspricht - sollte er tatsächlich stattfinden -, ein spektakuläres Event zu werden.