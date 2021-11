ABBA brechen alle Rekorde

ABBA melden sich nach 40 Jahren Pause mit Comeback-CD "Voyage" zurück und stürmen damit wieder die Charts: Platz 1 in Österreich und der ganzen Welt.

Von 0 auf 1 in den heimischen iTunes-Charts und dazu auch gleich in 64 weiteren Ländern an der Chart-Spitze. Von Argentinien bis Australien. ABBA liefern mit der Comeback-CD "Voyage" den erwarteten Hype. Nach 40 Jahren Pause sind Agnetha Fältskog (71), Björn Ulvaeus (76), Benny Andersson (75) und Anni-Frid Lyngstad (76) wieder die Könige des Pop.

Rekorde. "Voyage", 10 neue Songs voll träger Schönheit, setzt zumindest in Punkto Verkäufen nahtlos an die Rekord-Karriere an: 380 Millionen verkaufte CDs, der Song Contest Sieg ("Waterloo", 1974) und über 1.000 Chart-Wochen in England für die 1992 veröffentliche Greatest-Hits-LP "Gold“.

TV-Hit. Morgen (20.15 Uhr, ORF1) feiern Björn und Benny das Hit-Comeback mit ihrem ersten TV-Interview im deutschsprachigen Raum seit vier Jahrzehnten. Die ABBA-Stars sind neben Helene Fischer und Udo Lindenberg Stargäste beim 40. Geburtstag von „Wetten, dass…?“

Live. Ab 27. Mai 2022 gibt’s ABBA dann auch wieder „live“. In London startet die Hologramm-Livekonzert-Show Voyage mit der sich ABBA, die selbst nicht auf der Bühne stehen, in das Jahr 1979 zurückbeamen. Als digitale "ABBAtare". "Wir wollen eine echte Konzertshow auf die Bühne stellen: alles live, echte Band, Tänzer, große Lichtshow. Alles so, als würden wir wirklich auf Tour gehen. Obwohl wir nicht selbst dabei sind, sondern nur unsere Avatare", erklärt Benny Andersson das zukunftsweisende Konzertkonzept im ÖSTERREICH-Interview. Auf dem Programm stehen die 22 größten Hits - von "Dancing Queen" bis "Waterloo". Und auch die zwei brandneuen Songs „Don't Shut Me Down“ und „I Still Have Faith In You“.