Adele begeistert mit neuem Hit die ganze Welt

Sie ist wieder da. Seit Mitternacht lässt Adele mit dem neuen Hit "Easy on Me" die Fans ausflippten. 13 Millionen Klicks in nur 7 Stunden und weltweiter Chart-Sturm.

Über 13 Millionen Klicks auf YouTube in nur 7 Stunden und bereits in 24 Ländern auf Platz eins. Mega-Hype um das Hit-Comeback von Adele. Um Mitternacht stellte die Pop-Queen ihren neuen Hit Easy on Me, den ersten neuen Song seit über fünf Jahren, ins Netz. Seitdem flippten die Fans aus. Von "absoluter Gänsehaut Alarm" bis "So wunderschön. Mir kommen die Tränen" lauten die ersten Kritiken.

Die Mega-Ballade, bei dem sie im Video ihre Sachen packt und mit einem vollbelladen Auto davon fährt, gilt auch als Bilanz als als ihrer gescheiterten Ehe. "Ich hatte gute Absichten und hohe Hoffnungen aber ich weiß dass ich das möglicherwiese nicht gezeigt habe," singt sie mit gewohnt eindrucksvoller Vollpower-Stimme.

In 24 Ländern ist Adele damit bei iTunes schon auf Platz eins. In Österreich lag sie um 8.30 Uhr früh noch knapp hinter Ed Sheeran (Shivers) auf Platz 2. Den wird sie aber im Laufe des Tages auch noch überholen. Am 19.November folgt dann der ganz große Chart-Hype. Da kommt das Comeback-Album 30. Die heißersehnteste CD des Jahres!